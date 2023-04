Au total, les troupes de Pascal Joly ont décroché neuf podiums dont une médaille d’or.

C’est Noémie Joly qui clôture sa belle saison avec une médaille d’or en Séniors +18 ans (à 27 ans). L’équipe de +14 ans avec Hugo Joly, Matteo Valvo et Evan Cravotta termine vice-championne avec une médaille d’argent après une belle finale en équipe kata (en synchro à trois). “Pour les médailles de Bronze, je tiens sincèrement à féliciter nos compétiteurs, Margaux, Evan, Marlo, Hugo et Mattéo, je suis très fier également de notre école des jeunes avec Mariachiara, Margaux et Abdulazeez qui ont bien travaillé”, se félicite Pascal Joly, le mentor du club.

Lequel a lui aussi décroché une médaille, le bronze en catégorie Master + 35 ans. Dans la foulée, il a aussi reçu son diplôme mondial WKF de 6e DAN, remis par le président de la Fédération belge et celui de la Fédération francophone.

Le club se prépare désormais pour la prochaine compétition, à Berlin : l’international Wadokai Karaté Do. Wasmuel se déplacera le 1er mai avec cinq éléments et un arbitre.