Dylan Dame et Abeline Kapuczinski dominent le premier semi-marathon des Hauts-Pays

"C’est très bien pour une première. Je pense que les joggeurs ont apprécié le parcours, certes pas facile dans notre belle région mais qui offre de beaux paysages. Notre épreuve fait partie d’un challenge qui en regroupe quatre", précisait Olivier.

Des maillots distinctifs, le jaune, le vert et le blanc, ont été distribués aux trois premiers (hommes comme femmes).

Chez les hommes, Dylan Dame s’est imposé devant son frère Jordy. "Je n’avais pas d’objectif précis avant la course, confie pourtant Dylan. Je voulais surtout prendre du plaisir. C’était une très belle épreuve au final. Je suis parti assez vite et comme les sensations étaient bonnes, j’ai continué. Je suis plutôt un adepte des longues distances, trails et ultratrails."

D’ailleurs, Dylan ne devrait pas défendre son maillot jaune sur le challenge des semi-marathons du Hainaut. "Je me prépare spécifiquement pour une grosse épreuve qui aura lieu en juin à Tenerife."

En attendant, Dylan semble apprécier tout de même les distances plus courtes puisque ce dimanche, toujours à Fayt-le-Franc, il a dominé la course de 10 kilomètres prévue au programme devant, à nouveau, son frère Jordy.

Chez les dames, le semi a été dominé par une autre régionale, Abeline Kapuczinski, qu’on va revoir sur les autres épreuves du challenge, à Ath, Saint-Ghislain et Mons. "Oui, je me suis inscrite au challenge et je défendrai mon maillot jaune. Le parcours était très chouette, bien équilibré entre montées et descentes, avec beaucoup de relances et une grosse difficulté au 16e. Le public nous a tous portés par ses encouragements."