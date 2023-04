Le RFB assure l’essentiel à onze contre dix face à Ninove : "On s’est fait peur jusqu’à la fin"

Ce n’est pourtant pas les occasions qui ont manqué, notamment un piquet de Lavie et deux balles sauvées à même la ligne par des Flandriens qui se battaient bec et ongles sur chaque ballon, comme si leur vie en dépendait. La délivrance venait des pieds de Lavie qui ponctuait un centre en retrait de Tainmont, juste après l’exclusion de Deryck.

Ensuite, si les Verts manquaient quatre grosses possibilités de faire le break (Lavie 2 et Chevalier 2), les visiteurs s’en procuraient aussi deux belles, dont une dans les arrêts de jeu, où il fallait un arrêt de grande classe d’Adrien Saussez pour préserver les trois points du succès et la troisième place au classement.

”On a eu beaucoup d’occasions pour tuer le match. On ne va certainement pas jeter la pierre à nos attaquants qui sont extrêmement efficaces depuis le début de la saison. Il nous a manqué le sang froid et la réussite. Du coup, on s’est fait peur jusqu’à la fin. On peut remercier Adrien qui a fait les arrêts nécessaires pour éviter le nul. Notre parcours sera difficile jusqu’au bout, car toutes les équipes, même celles qui sont en roue libre, jouent leur va-tout pour se montrer et terminer dignement la saison. On a atteint notre objectif en l’emportant, c’est le principal. Je félicite tous les joueurs pour leur abnégation et leur envie de faire les efforts les uns pour les autres”, déclarait Arnauld Mercier.

Concernant la réunion pour l’obtention de la licence professionnelle qui a eu lieu ce vendredi à Tubize, le club reste prudent et discret, mais le ressenti est plutôt positif. Le résultat est attendu vers le 19 avril, ce qui est d’ailleurs le cas pour tous les autres clubs.