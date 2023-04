Naast s’offre la coupe du Hainaut

Pourtant, pendant 70 minutes, Estaimbourg semblait avoir la mainmise sur ce match. Le tournant se situe peut-être justement à a 70e, quand Devianne choisissait de frapper plutôt que de centrer. Le ballon passait à côté. Taquet allait encore avoir une occasion à la 85e mais son essai n’était pas cadré. En première période, Estaimbourg s’était déjà procuré une belle occasion sur un tir de Delattre dévié par Busacca.

Au final, Naast a su faire le gros dos pour émerger. "Notre adversaire était meilleur que nous point de vue football et nous avons eu ce brin de réussite qui fait la différence, expliquait Grégory Gorez du côté du banc de Naast. Dans les rencontres importantes, nous n’arrivons pas toujours à développer notre jeu. Maintenant, après 70 minutes, Estaimbourg a baissé physiquement. Sinon, c’est une super équipe et je ne comprends pas qu’elle ne soit pas championne dans sa série. Il y avait beaucoup de supporters des deux cotés. Nous allons essayer de réaliser le doublé même si en championnat, Neufvilles a les cartes en mains."

Le buteur. ©Devaux

Aymeric Gorez, buteur, était le héros du jour. "Je marque du gauche sur une reprise entre les jambes du gardien après un corner d’abord dévié de la tête. Je suis vraiment content parce que c’est ma première saison à Naast. J’arrive de Rebecq. On marque l’histoire du club. On a vu un match entre deux belles équipes. Nous n’étions pas très bien en première mi-temps. Nous ne sommes pas parvenus à montrer notre football. Heureusement, en deuxième période, c’était mieux et j’ai l’impression que physiquement, notre adversaire a baissé de niveau en fin de match. On peut déjà faire la fête ici à Tournai avec nos supporters et on la continuera à Naast."

NAAST : Busacca, Villa, Lauwers (83e Kuka), Mascolo (74e Coquette), Gorez (87e Moitroux), Cordemans, Brismé, Trussart, Trapani (93e De Laever), Spinelli, Bouvry

ESTAIMBOURG : Coudou, Delval, Desmazières, Taquet, Claerebout, Decarpentrie (85e Clement), Desmet (85e Clarisse), Dubrulle, Delattre (70e Morel), Dekoster, Devianne.

ARBITRE : M. Dionisio

AVERTISSEMENTS : Decarpentrie, Cordemans, Bouvry, Gorez, Busacca.

BUT : 76e Gorez (1-0)