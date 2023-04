Chemcedine El Araïchi à Tertre : "Je prépare la saison pour la D3"

"J’avais en tête l’envie de relever un nouveau challenge, mais je ne cherchais pas spécialement non plus, précise Chemcedine. Maintenant, j’ai été contacté par les dirigeants de Tertre et en un week-end, tout était réglé."

L’intéressé n’arrivera pas totalement en terrain inconnu puisqu’il connaît plusieurs joueurs de l’effectif. "En plus, c’est proche de la maison. Les installations sont très bien et il y a du potentiel dans ce club."

Chem espère bien entendu que Tertre pourra se maintenir en D3. "Il reste trois matchs et c’est bien parti, même si on sait qu’en football, tout peut aller vite. Je pense que Laurent aura à cœur aussi de terminer sur une bonne note. Dans mon esprit, je n’ai pas trop d’inquiétudes. Je prépare la saison pour la D3."

guillement "Le mercato est loin d'être fini."

Plusieurs transferts ont déjà été actés et Tertre a notamment fait ses emplettes du côté de Beloeil puisque Mourad El Araïchi, Antoine Fretin et Lorenzo Lai joueront à l’USGTH. Mahdi Chebaïki (Manage) et le portier Diego Collette (Mons B) vont aussi débarquer.

"Si j’étais resté à Beloeil, j’aurais de toute façon tout fait pour avoir Mahdi et Diego, précise Chemcedine El Araïchi. Le mercato est loin d’être fini. On va garder les joueurs qui veulent rester et compléter par des transferts, en fonction des occasions qui se présenteront et des attentes des uns et des autres. En tant que compétiteur, mon but est toujours de jouer le plus haut possible et c’est dans cette optique que je viens à Tertre."

En attendant, Chemcedine termine tant bien que mal la saison à Beloeil. La RUS n’a toujours pas perdu et le coach voudrait bien demeurer invaincu en P1. "Nous n’avons plus qu’une séance par semaine, le jeudi. Comme nous n’avons pas joué le week-end passé, les joueurs ont eu congé dix jours. La saison de Beugnies est finie suite à sa suspension et je serai aussi privé de Lericque et de Gilles Wantiez ce dimanche. Il nous reste trois matchs et on va essayer de bien finir le travail sans se poser trop de questions."