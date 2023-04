Bernard Courcelles, directeur général du RAEC Mons, prévient : “On ne prépare pas la fête, on prépare d’abord un match”

Bernard Courcelles (à gauche) et la direction du RAEC Mons espèrent que cette première balle de match sera la bonne contre le Crossing. ©Ferriol

En coulisses, si on planche évidemment sur cet événement, on annonce plus de 350 repas VIP, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. “On ne prépare pas une fête, on prépare d’abord un match”, affirme Bernard Courcelles. Arrivé il y a deux ans, ce patron de supermarchés s’apprête toutefois à atteindre son premier grand objectif avec les Dragons. Il s’est longuement confié avant cette première balle de match.

L’engouement

”C’est un match important évidemment dans le contexte du projet du club. L’enjeu est énorme, raison pour laquelle nous avons décalé le match. On a reçu des messages d’encouragements d’anciens joueurs de Mons, actifs ou non actifs. De Berthelin à Dussenne ou encore Perbet. Même David Jeanmotte ! On sent que notre projet porte loin. Ça nous donne beaucoup d’énergies. Vu les repas VIP, le centre de formations, nos abonnés, les préventes…, on pense qu’on pourrait avoir entre 3000 et 4000 personnes mais on ne veut pas non plus tirer des plans sur la comète.”

Le match

”Le RAEC Mons a toujours annoncé certaines ambitions et le projet 2025 en N1 est toujours l’objectif fixé. Avec ce titre qui se rapproche, on commence à toucher au but. J’espère qu’on terminera la saison en beauté alors qu’on reste sur une belle série. Mais on reste calme. On l’a d’ailleurs bien redit aux joueurs : on ne prépare pas une fête. On prépare un match, un résultat et puis seulement après, on a deux mois pour faire la fête. Il ne faut pas sous-estimer Schaerbeek. C’est un club ami. On compte quatre défaites cette saison dont au Crossing. C’est une belle affiche et j’espère un beau dénouement mais il faut garder les pieds sur terre.”

guillement "La N1 pour 2025 reste toujours notre objectif."

La saison

”Affirmer qu’on n’a jamais douté après le début de saison serait prétentieux. On a effectué les changements après quatre matchs et l’arrivée de Dante a lancé un nouveau dynamique dans le groupe. On a aussi changé de système de jeu. On a fait un mercato en fonction de son système, on a réajusté certaines choses. Il faut épingler surtout le travail de Dante, sa méthode, son dynamisme, son expérience. Je pense qu’il a fait un excellent travail.”

Changement de méthode

”Après la démission de Demol, notre priorité était d’aller chercher Dante (prolongé jusqu’en 2026). C’est une personnalité qu’il ne faut plus présenter. Il a fait remonter plusieurs clubs amateurs et il est Wallon. C’était le profil idéal. Avec son arrivée, on a changé la méthode de travail. On est désormais dans du management participatif. Chaque semaine, on a des réunions scouting et on est cinq autour de la table. On analyse notre match, les profils qu’on a et qu’on voudrait intégrer. Ensuite, on décide de manière unanime. Lui, il explique le projet sportif; moi, le projet global du club et on avance de la sorte. Pour le sportif, il a le dernier mot.”

L’avenir

”Pour nous, la N1, c’est toujours dans les plans, les ambitions restent intactes. On a un soutien fort de la Ville, il y aura bientôt des avancées pour le stade. On a aussi des projets pour le centre de formation, on veut continuer à développer le pôle féminin. Beaucoup de choses sont en place et on va encore améliorer la structure. On a déjà la chance d’avoir un tel public à notre niveau. Et on sait qu’au plus on va progresser dans les divisions, au plus les gens viendront. On se donne deux années pour la N1 après cette saison pour y arriver en 2025 mais on sait aussi que le foot n’est pas une science exacte et les séries sont de plus en plus fortes. Pour la licence N1, on ne devrait pas rencontrer beaucoup d’obstacles : on a les infrastructures, des partenaires, la Ville, des compétences au sein du comité… Mais on ne veut pas se mettre trop de pression non plus. Il faut y aller étape par étape. D’abord, on va terminer la saison et préparer la D2ACFF ensuite tout en restant calme pour ne pas mettre trop de pression négative. En coulisses, plusieurs projets qui concernent le centre de formation qui est notre avenir, les vestiaires… et le renfort de la structure sont sur les rails.”

L’effectif 2023-2024

”Il est trop tôt pour vraiment définir les contours de l’équipe. La saison ici n’est pas encore finie et on doit respecter ces joueurs qui ont tout donné. On doit encore en voir pas mal, écouter leurs intentions. Certains se sont mis en évidence et sont sollicités alors qu’on doit aussi voir avec les prêts. La seule certitude est qu’on devra partir avec vingt joueurs de champ et trois gardiens et le noyau de cette saison est déjà très riche.”