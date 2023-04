Parmi les différentes initiatives, Saïd Lamara, le coach de la P1, organise le 20 mai prochain le 1er Mémorial pour les Hornutois partis trop tôt. “Cela me trottait dans la tête depuis quelque temps”, lance-t-il. “J’avais dit que le jour où je revenais dans le foot et principalement dans le club du village qui m’a permis de grandir sportivement et humainement, j‘allais organiser un “TRUC” en mémoire des personnes décédées brutalement…”

Il veut rendre hommage et “la liste est longue”. Plusieurs activités seront alors organisées ce jour-là. “Je voulais faire simple. Un lâcher de ballons, en fin de journée, sera organisé afin de rendre hommage à ces personnes qui nous sont chères… La soirée sera animée par les Gosses du Bitume pour mettre en valeur un “crew” local qui fait du bruit depuis des lustres ! La fin de soirée sera animée par les dj locaux.”

. ©DR

Au programme :

20 équipes sur 3 terrains (plus de 16 ans) en 5 contre 5

un match Handi – foot ;

un match de l’équipe féminine ;

un match U9 VS parents ;

un match des anciens ayant évolué au RLC Hornu…

Un tournoi FIFA 2023 (5€) sur PlayStation 5 sera organisé…

Châteaux gonflables, barbe à papa, Burgers, tombola…..