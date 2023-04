Le RAEC Mons peut être champion dimanche : “Maintenant, il faut gagner cette finale”, prévient Dante Brogno (+ INFOGRAPHIE)

Après un début de saison plus que mitigé, la mission semblait pourtant difficile. Le changement d’entraîneur, avec l’arrivée de Dante Brogno fin septembre, a alors changé toute une dynamique qui a, petit à petit, remis le RAEC Mons sur la voie de son objectif. Pour rappel, à ce moment-là, l’équipe occupait la 11e place en D3AACFF…

Classement du RAEC Mons ©IPM Graphics

”Pourtant, je ne connaissais pas le groupe à mon arrivée, c’était une découverte et je n’ai eu que 24 heures pour préparer le premier match (NdLR : victoire à la clé)”, se souvient le coach qui avait été loin dans les contacts avec Virton l’été passé. “En fait, quand j’ai repris cette place, je me sentais personnellement comme dans une période de préparation. Au premier tour, on a tiré au maximum ce groupe pour arriver à la deuxième place. Clairement, le tournant, pour moi, reste la victoire contre St-Sym en novembre. Si on perdait, on avait neuf points de retard sur le premier symphorinois et quatre sur Onhaye. Ça aurait été difficile. J’avais dû insister sur des détails auprès du groupe. Notamment leur faire comprendre que perdre ce derby pouvait signifier la fin de nos espoirs.”

À lire aussi

Il y a aussi eu une trêve hivernale et un mercato utilisés à bon escient pour continuer sa marche vers l’avant. “Durant la trêve, on a tous enchainés, joueurs, staff, de manière exceptionnelle. Ils n’ont eu que deux jours de congé. Le groupe a été très réceptif, avec de la confiance et à force de travail, on a été récompensé. Concernant le mercato, dès que j’ai pu analyser le groupe à ma disposition, on a recherché les profils et là aussi, on a travaillé très dur avec la direction pour arriver à ce résultat.”

guillement "Il y a eu une cette alchimie mais il fallait aussi travailler pour que ça prenne en alliant plaisir et sérieux."

S’il ne veut pas tirer la couverture à lui tout seul, Dante Brogno a quand même amorcé ce retour aux avants postes. Une arrivée qui a marqué de manière générale tout le club, qui s’apprête à vibrer dans un match décisif comme l’ancien Zèbre en a connu dans sa carrière d’entraîneur. Avec Liège ou Francs Borains (même s’il n’y a pas eu de match à cause du Covid).

”C’est bien d’arriver en finale mais désormais, il faut la gagner”, prévient le coach. “La méfiance est de mise car nous n’avons rien encore. Mais en arrivant à Mons, j’ai découvert des gens même si je connaissais déjà Bruno Leclercq. Ce sont des gens très impliqués. Il y a eu une cette alchimie mais il fallait aussi travailler pour que ça prenne en alliant plaisir et sérieux. Et puis en arrivant, quand tu vois les infrastructures, tu t’y sens déjà bien.”

Toute cette semaine, celui qui a prolongé à Mons jusqu’en 2026 a surtout dû composer avec toute l’effervescence autour de ce match, pour lequel le club attend 3-4000 personnes.

”Il faut vraiment se concentrer sur le match, j’ai insisté là-dessus. Il faut bien le préparer et on sait que ce sera dans une ambiance agréable. La fête, on aura le temps de la faire une fois le match terminé.”