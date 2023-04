Le RFB vise un septième succès de rang à domicile

C’est un nouveau match difficile qui les attend avec la venue d’OHL B qui souffle le chaud et le froid. C’est à partir du partage lors du match aller (les Verts menaient pourtant 0-2 à la pause et rien ne semblait pouvoir leur arriver), qu’une longue période difficile a débuté. “On doit absolument gagner face à cette équipe qui pratique du beau jeu, et qui possède de belles armes offensives. Elle viendra libérée, puisqu’elle n’a plus rien à perdre ni à gagner. De notre côté, on doit montrer plus de constance pendant les 90 minutes et plus, afin de terminer les rencontres plus sereinement.”, soulignait le T2, Sébastien Rousseau. Avec le retour de blessure de Benjamin Boulenger, c’est au grand complet que le RFB s’alignera.