Le RFB garde sa place sur le podium

Menés dès l’entame de la partie par des jeunes louvanistes bien en jambes, les Borains pataugeaient pendant un quart d’heure, avant de prendre le dessus et de se procurer une pléthore d’occasions. Un envoi de Tainmont avant le repos et une belle frappe de Diallo en seconde période, leur permettaient de renverser la situation. “Dès l’échauffement, on était un peu mou et on avait du mal à rentrer dedans. Cela s’est ressenti dès le début du match, face à une équipe de jeunes dont on savait qu’elle entamait très fort ses rencontres. Puis, on a de nouveau montré du caractère pour inverser la tendance. On doit réussir à tuer les matchs pour éviter de se faire peur. C’est un peu notre défaut en ce moment.”, réagissait Clément Tainmont.