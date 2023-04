Tertre-Aische, à force de plier, le roseau s’est rompu

Un terrain capricieux, Diego Debelic en faisait tout d’abord les frais au moment d’ajuster une frappe qui aurait pu redonner l’avantage aux siens et dans le money time, Thibaut De Amicis fut à son tour trahi par une motte qui lui restait toujours en travers de la gorge au moment de débriefer la rencontre. “Des avatars qui sont un peu à l’image de la saison et ça me fait chier (sic). Il nous reste 180 minutes voire un peu plus pour assurer notre salut et nous allons faire en sorte de ne rien lâcher, ni à Schaerbeek, ni contre nos voisins du Rapid” concluait-il, nous révélant au passage que les pourparlers étaient engagés pour une reconduction de son contrat au Stade Saint-Lô.

Il reste donc deux finales à disputer sans devoir regretter quoi que ce soit, c’était également un point de vue partagé par Jean Fassin, appelé à déployer son grand compas plus souvent qu’à son tour. “Nous avons beaucoup couru pour colmater les brèches pour, finalement, ne rien récolter du tout.”

L’USGTH garde néanmoins son sort entre les pieds après un 6 sur 6 riche en buts inscrits. Mais à domicile, deux victoires, c’est manifestement trop peu que pour ne pas devoir transir jusqu’au bout.