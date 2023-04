Hubert Ewbank est un président heureux : “Le RAEC Mons ne va pas s’arrêter-là” (VIDEO)

Président, quel est votre sentiment ? La fierté ? Le soulagement ?

”Je suis très fier de tout le travail du comité, du staff et des joueurs. Moi, je ne suis qu’un chef d’orchestre, un coordinateur. On n’est plus dans des pyramides de direction comme avant. Ce dimanche, une équipe a gagné sur le terrain et une autre a aussi gagné en coulisses. C’est ma grande fierté car parfois, on a été critiqué. On disait qu’on ne connaissait pas assez, qu’on n’était pas assez pro… Aujourd’hui, on a montré à nos détracteurs que Mons était bien parti et on ne va pas s’arrêter-là.”

À 2-1, vous n’avez jamais douté ?

”Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand optimiste. Il y avait beaucoup de frustration depuis deux ans car justement, on n’y arrivait pas. Le côté sportif n’était pas assez maîtrisé mais maintenant, on a réussi. Avec Bernard, on sait qu’on doit être tous les deux présents dans le choix du sportif.”

guillement "On mettra les moyens pour avoir une équipe pour viser le tour final en D2ACFF."

C’est donc : “Enfin, on y est arrivé”.

”Oui car on a travaillé en coulisses de manière énorme et les gens ne se rendent pas forcément compte de l’implication qu’on donne. Avec Bernard et le comité, on a abattu un travail colossal. Il nous manquait cette petite note sportive depuis 2-3 ans. Dans le recrutement, dans la manière, on avait déçu et ici, on avait désormais tous les éléments pour le faire. L’arrivée de Dante et des renforts au mercato, ça a fait énormément. Désormais, c’est une manière complémentaire de travailler. Ce n’est plus une seule personne qui décide, qui a tout pouvoir. Une ambiance est là, c’est fabuleux. Cette communion entre joueurs et supporters, j’ai rarement vu ça à notre niveau. Ça promet et ça donne envie de continuer. Le comité et moi-même avons décidé de faire une belle équipe pour jouer les premiers rôles en D2ACFF (NdlR : Vandermeulen aurait notamment déjà signé pour rejoindre Mons). On va essayer de continuer l’ascension étape par étape.”

Hubert Ewbank et Bernard Courcelles, les deux hommes à la barre du RAEC Mons. ©ULP

L’engouement a poussé le club aussi.

”C’est clairement ce qui nous pousse, nous guide car pour un comité, s’il n’y a pas de supporters, pas un tel public, à quoi bon investir ? En voyant ça, je peux vous dire que Bernard Courcelles et moi, on va continuer à investir pour poursuivre ce projet.”

Le budget va donc augmenter.

”On va augmenter le budget car pour jouer la tête en D2, il va falloir faire quelques transferts pour se renforcer. Je ne veux pas parler chiffres mais on mettra les moyens à la hauteur de Mons et ce qu’est le RAEC Mons. La Ville, le Collège étaient là. Je pense qu’il y a une réelle envie, on va continuer à jouer le jeu et à investir un maximum.”

La saison prochaine ne sera donc pas une saison de transition ?

”On va viser le tour final pour la première année et si on peut monter directement, on ne s’en privera pas. Notre objectif reste la N1 en 2025 mais si on peut y arriver avant, on ne va pas dire non.”

Si le club se renforce sur le terrain, qu’en est-il en coulisses ?

”Il faut agrandir la structure. D’un club semi-pro, on va commencer à se préparer à devenir un club pro. Il y aura sans doute des engagements au niveau administratif, financier, commercial… un peu comme une entreprise, on va agrandir l’organigramme pour être capable de préparer l’avenir pour redevenir un vrai club professionnel. Et puis, on va aussi moderniser le centre de formation, agrandir les relations avec les clubs satellites de Mons car on avait un peu de mal à le faire cette année. La montée va aussi donner de l’ambition aux clubs satellites d’être plus présents avec nous, d’avoir plus d’échanges. Évidemment, pour les jeunes, il faut avoir des élites. Dans ce sens, investir dans le Centre de formation sera l’un des axes les plus importants. Un nouveau comité s’est mis en place, il est dynamique. D’anciens coachs reviennent, c’est hyper positif.”