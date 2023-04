”Ce que je ressens est indescriptible. C’est la deuxième fois que je vis ça, puisque j’avais été champion avec la RAAL il y a quelques années. Fêter le titre dans un club pareil, avec des supporters extraordinaires, on ne connaît pas ça dans d’autres clubs. Face à une belle équipe de Schaerbeek qui jouait sa place au tour final, ça a été compliqué. On s’est relâché en fin de première période, d’où le but encaissé. Mais on a continué à presser et on a réussi à se mettre à l’abri. Maintenant, on va savourer et faire la fête toute la nuit. Ça va être compliqué pour aller travailler demain mais ce n’est pas tous les jours que ça arrive”, confiait Kevin De Wolf.