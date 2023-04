Un doublé de Cardon, une ambiance de D1, envahissement de terrain, feux d’artifice : le RAEC Mons est champion de D3AACFF

Devant plus de 3000 spectateurs ayant bien garni les tribunes de l’enceinte montoise, les joueurs de Dante Brogno ont assumé leur statut de leaders avec lequel ils sont assurés de terminer la saison. Trois ans après le lancement de la Renaissance Mons, le club atteint enfin le premier objectif de sa courte histoire. Et a pu compter sur une équipe qui a pris le match à son compte pour que le public puisse enfin revivre cette ambiance de fête, celle que les Dragons n’avaient plus connue depuis 2015 et la faillite du RAEC Mons historique.

”On a connu un petit moment de flottement après les deux buts mais on a su rester calmes et on leur a fait mal au bon moment”, souriait Alessandro Cordaro, le capitaine à l’origine du 3-1 sur corner.

Les tribunes étaient bien remplies pour ce match RAEC Mons - Crossing. ©ULP

Cardon, le doublé

La direction ne s’était pas trompée en déplaçant le match au dimanche 18h. Elle s’est par conséquent assuré du suspense et du spectacle en tribunes. La T2 et la T1 n’ont jamais autant accueilli de monde cette saison et l’ambiance n’a jamais autant résonné pour accompagner les buts de David Cardon juste devant eux. Il faut dire qu’ils avaient aussi bien mis les petits plats dans les grands de leur côté tellement l’attente fut longue pour revivre une montée : la dernière remontant à 2011 et un test-match contre Waasland disputé en terrain neutre à Tubize qui avait envoyé les Dragons pour une dernière danse en D1.

Le but de David Cardon a mis le gorupe sur du velours. ©ULP

”C’était une ambiance indescriptible ce dimanche. Cette victoire et ce titre donnent vraiment sens au projet de la Renaissance”, s’enthousiasmait le capitaine. “Quand j’ai vu que les supporters s’accumulaient le long de la ligne, je n’avais qu’une envie : que l’arbitre siffle la fin du match. Quand on voit ces supporters, c’est vraiment magnifique.”

Si les supporters devront encore attendre un peu avant de revoir les couleurs rouge et blanc en D1A, ils ont toutefois pu exulter, devant un Noé Dussenne heureux de revoir son stade en fête.

Dante Brogno et Alessandro Cordaro, deux des hommes du titre du RAEC Mons en D3AACFF. ©ULP

Et qui d’autre que David Cardon pour mettre les Dragons sur du velours ? Déjà meilleur buteur de la série avant cette 28e journée, le gars de Dottignies a fait mouche deux fois en première période et devant le kop a quasiment assuré le titre. “C’est incroyable, j’en ai déjà marqué des buts mais quand on sait que ça peut vraiment apporter quelque chose, c’est indescriptible”, souriait David Cardon. “C’est un plaisir immense. Toute l’équipe a beaucoup travaillé et j’avais à cœur de marquer aussi dans le match le plus important de la saison. C’est pour tout un club, un staff et les supporters.”