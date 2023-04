Ancien Dragon, aujourd’hui Chiconnier, Romain Drouven est impatient de jouer le derby montois

Nul doute que les Chiconniers, qui reçoivent, feront un bel accueil à leurs voisins même si sur le terrain, on pensera surtout à prendre les trois points.

”Ça reste un derby, on fera tout pour le gagner !”, s’enthousiasme Romain Drouven. À 20 ans, le défenseur est aujourd’hui au Rapid après avoir quitté les Dragons l’été dernier. Sans aucun regret. Pourtant, il faisait partie de ces jeunes qui faisaient la fierté du projet (avec Bachy et Ait Oudhia notamment) de la Renaissance.

”J’ai eu une discussion l’été dernier avec Frédéric Herpoel. On s’était dit les choses mais on n’a pas trouvé d’accord”, se souvient-il. “J’ai alors reçu la proposition du Symphorinois et j’avais besoin de jouer le plus possible. Je crois que j’ai fait le bon choix car j’ai pas mal joué cette saison. Évidemment, si j’avais eu des garanties de temps de jeu au RAEC Mons, le choix aurait été différent mais honnêtement, je n’ai aucun regret. Il y a eu peut-être moins de transferts à Saint-Symphorien, ce qui m’a permis de jouer même si j’aime la concurrence évidemment. Quand on voit la saison qu’on a fait, même si on a un peu plus de mal depuis la troisième période, j’ai vraiment fait le bon choix. Quand je suis arrivé, c’est comme si je faisais partie du groupe depuis 5-6 ans. Mais je suis content pour le titre des Dragons !”

Dimanche, celui qui sera toujours au Rapid la saison prochaine espère participer au derby, qui permettra surtout aux Chiconniers de préparer le tour final. “On donnera tout pour essayer de monter, on ne lâchera rien.”