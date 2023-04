Ancien joueur de Mons, Virton, Beerschot, Antwerp, Maël Lépicier va ranger ses crampons : “Temps de passer à autre chose”

”J’ai commencé à travailler et entre le boulot et la vie de famille, ça devient difficile de combiner avec le football”, souffle le défenseur, cousin de Jo-Wilfried Tsonga. “Il est temps, je crois, pour moi, de passer à autre chose. Ce boulot me plait et j’ai, en outre, des perspectives d’évolution. À un moment, il faut faire des choix. Il y aura de l’émotion ce jour-là mais c’est normal quand tu n’as fait que ça pendant autant d’années.”

Il termine sur un titre

L’ancien international congolais pourra se targuer de terminer sa carrière sur un titre et une montée, après avoir joué le match du titre devant 5000 spectateurs.

”C’est fou de voir que les supporters sont toujours là. Le fait de grimper les échelons va faire revenir davantage les gens. Pour une ville comme Mons, il est important de remettre un club en haut de l’affiche. Ça prend du temps mais on voit que c’est en bonne voie.”

Papa de deux enfants (quatre et six ans, le petit a commencé le foot à Tournai), il bouclera sa carrière avec un maillot avec lequel il avait déjà brillé il y a quelques années. Passé par plusieurs clubs (Virton, Roulers, Antwerp, Mons…), il a bien bourlingué pour terminer dans les divisions amateurs (Rochefort et Mons).

”Si je devais changer quelque chose ? Non pas forcément. C’est vrai qu’aller au Beerschot après Mons (en janvier 2013) ne s’est pas avéré le meilleur choix mais si je ne l’avais pas fait, je l’aurais regretté d’autant que la suite au Tondreau n’a pas été réjouissante avec la faillite quelques mois plus tard”, se souvient-il. “Et puis, je suis d’un naturel optimiste. Terminer avec un titre à Mons, c’était mon objectif quand je suis revenu l’année passée. C’est là où j’ai connu le plus de réussite. À Mons, j’ai toujours eu les belles années. Ce n’était que du positif durant les 5 ans et demi que j’ai fait avec ce maillot (NdlR : accumulation des passages). Les gens me l’ont toujours bien rendu sur et en dehors des terrains. Ça représente beaucoup pour moi. Terminer ici, c’est finalement symbolique pour moi.”

Il va s’éloigner du foot

Si son fils a commencé le foot à Tournai, Maël Lépicier ne compte pas forcément passer de l’autre côté et devenir entraineur ou s’investir en coulisses. “Je fais une pause pour vraiment retrouver ma famille”, souffle-t-il. “Et puis, même si j’aime bien le côté tactique, le terrain, ou le coaching, tout n’est pas ma tasse de thé comme le managing, le côté vestiaire, devoir motiver… ce n’est pas un domaine dans lequel j’excelle. Je ne compte donc pas commencer les cours d’entraineur.”

Ses meilleurs moments

Avec une carrière si longue et riche, Maël Lépicier a évidemment pas mal de souvenirs engrangés. Il en a épinglé trois pour nous.