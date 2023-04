23 buts et 23 assists cette saison avec les Francs Borains : à 35 ans, Teddy Chevalier n’est toujours pas rassasié

« Les gens qui me connaissent, savent que je suis quelqu’un de vrai. C’est exact que j’ai un fort caractère. J’ai toujours été comme ça, c’est ma force. J’essaye d’apporter mon expérience et mon envie aux plus jeunes, qui, cette année, sont à l’écoute. On a créé un bon mélange entre les anciens et les plus jeunes dans un environnement qui ne disposait peut-être pas de gens d’expérience l’année dernière pour les tirer vers le haut. Quand je suis sur le terrain, je me donne à fond et derrière ça suit », entamait le capitaine des Verts qui compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. “Certaines personnes pensent que je suis difficile à vivre, car ils voient mon caractère sur le terrain. Mais dans la vie de tous les jours, je suis sérieux, professionnel, et je sais aussi mettre l’ambiance. C’est un bon mélange. J’aime surtout ce que je fais, c’est-à-dire jouer au football et marquer des buts. Quand je ne marque pas, je suis malheureux, ce qui est le cas en ce moment, car ça fait deux matchs que ça ne veut pas rentrer. Même s’il fallait se douter qu’à un moment, je serais dans le dur. Jamais personne n’arrive à faire une saison avec 100 % de réussite. J’ai vu Mbappé et Lewandowski rater des buts faciles, encore la semaine passée d’ailleurs. Donc, si ça arrive aux grands joueurs, nous, les petits, avons le droit de nous louper aussi. »

guillement « Que je termine meilleur buteur ou pas, rien ne va changer dans ma vie. »

Plutôt monter avec le club qu’être meilleur buteur

À cinq journées de la fin du championnat de N1, le RFB est toujours bien en lice pour terminer sur le podium. Un top 3 que les Boussutois comptent bien garder jusqu’au terme de la saison, et Chevalier entend mener la mission jusqu’au bout. Son compteur buts passe toutefois au second plan.

Teddy Chevalier, un capitaine de route qui marque et fait marquer aux Francs Borains. ©Patty

« Le principal reste de prendre les trois points, que je marque ou pas. Parfois, quand j’entends les supporters, on dirait que je suis le seul joueur sur le terrain, ce qui n’est pas le cas. Tous les joueurs du noyau et le staff forment un groupe, on gagne et on perd ensemble. On fait une bonne saison et on a encore notre destin en main. On a un gros match ce samedi, il faut rester calme même si de mon côté, je suis nerveux. Je vais me reprendre et être présent dans les moments décisifs pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Le foot, c’est ma vie, ce sont mes dernières années comme joueur, autant en profiter un maximum. Sans vous mentir, que je termine meilleur buteur ou pas, rien ne va changer dans ma vie. Je privilégie toujours le collectif au côté personnel, car je ne suis pas un égoïste. À choisir, je préfère monter d’un échelon avec le club plutôt que d’être meilleur buteur. »