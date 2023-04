"Un mec en or !", "Un exemple", "Un bosseur” : Teddy Chevalier fait l’unanimité dans le vestiaire des Francs Borains

Clément Tainmont fait partie des expérimentés du RFB et il a côtoyé Chevalier aussi à Mouscron l’année passée. “C’est le moteur de l’équipe, c’est un mec en or. C’est quelqu’un de sincère qui prend tout à cœur et qui donne énormément. À son âge, ce qu’il réalise est tout simplement extraordinaire. Il est très investi et est un bourreau de travail à l’entraînement. Il est aussi très humble, car redescendre de niveau après avoir connu l’élite et être aussi efficace, c’est très impressionnant.”

La recrue hivernale continue de décrire son capitaine : “Son caractère, c’est sa force. De prime abord, il peut parfois être très dur dans ses paroles. En réalité, il est très aimable, très chaud humainement, et transmet beaucoup. Je lui tire un grand coup de chapeau, car je me répète, savoir faire ce qu’il fait à son âge est très impressionnant. C’est un exemple pour les jeunes. Il a le défaut de ses qualités. Quand ça ne va pas, il perd facilement patience. Il faut savoir le canaliser, ce que je réussis à faire. Il est perfectionniste et a pour objectif d’être meilleur buteur de la série. Donc, ça peut se comprendre qu’il puisse paraître un peu piquant après un ou deux ratés. C’est un compétiteur né et il faut le prendre en tant que tel. ”

Un duo redoutable avec Lavie

Teddy Chevalier n’est pas le genre à attendre sagement qu’on lui offre les ballons sur un plateau, il est toujours en mouvement, se bat sur chaque ballon et ne lâche jamais rien. Comme le précise Dimitri Mohamed : “Pour l’avoir déjà affronté lorsqu’il jouait à Courtrai, c’est très difficile de défendre sur lui, car il est intelligent dans ses déplacements, et élimine facilement ses adversaires. Il est très appliqué et redoutable en zone de vérité. Il ne faut pas lui laisser ne fût-ce qu’un centimètre de liberté. En fait, il n’y a pas vraiment de recette pour le contrer, on essaie de faire au feeling et lui laisser le moins d’espace possible pour s’exprimer.”

Depuis quelques semaines, il forme un duo d’attaquants redoutable avec Corenthyn Lavie, où chacun fait marquer l’autre. “On parle le même football, chacun connaît les déplacements de l’autre, et ça fait la différence en match. On ne travaille pas forcément sur cet aspect-là à l’entraînement. C’est inexplicable, on se trouve les yeux fermés comme si on avait toujours joué ensemble”, avouait Corenthyn Lavie.

Un petit clown dans le vestiaire

Si sur le terrain, l’efficacité est son maître mot. En coulisses, le Français laisse aussi sa marque. “C’est une personne très positive pour le groupe. Il rit tout le temps, met de la musique et amuse la galerie”, dévoilait Clément Tainmont. “Dans le vestiaire, c’est le petit clown de service. Il aime bien charrier les gens, et les titiller par rapport aux amendes dont il est le responsable. Il a la joie de vivre et c’est très important dans une vie de groupe”, renchérissait Dimitri Mohamed, tandis que Corenthyn Lavie ajoutait : “Il adore déconner, mais il sait taper du poing sur la table quand ça ne va pas. C’est un grand professionnel. Quand on a une carrière comme la sienne, il faut forcément être un bosseur.”