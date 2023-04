Mais, tout s’effondrait lorsque sur un coup de pied de but, Saussez touchait le ballon par deux fois au moment de dégager, Ferber transperçant le mur sur le coup franc indirect dans le rectangle. Les Limbourgeois se mettaient à l’abri en quelques minutes, et donnaient une correction à une équipe du RFB qui ne pouvait que constater les dégâts.

"On a donné le bâton pour se faire battre. Ils ont exploité nos errements et notre manque de concentration. Après le premier but, on a pris un coup de massue derrière la tête et on a enchaîné les erreurs. J’ai vu des attitudes qui ne correspondent pas à nos valeurs en s’écroulant. J’attends une réaction d’orgueil pour la semaine prochaine", réagissait Arnauld Mercier.

Au coup de sifflet final, les mines boraines étaient déconfites, mais, à l’annonce du partage de la RAAL, relevaient quelque peu la tête puisqu’ils gardent leur troisième place et leur sort entre les mains.

"Il ne faut pas oublier d’où on vient, et ce qu’on a réalisé depuis le début de l’année 2023. On a toujours notre destin en main ce qui est une bonne chose. On va se soutenir les uns les autres et repartir de l’avant pour atteindre l’objectif", soulignait le coach.