Match peu emballant entre Symphorinois et Mons

Pour ce match sans enjeu entre Chiconniers assurés du tour final, et Montois champions depuis la semaine dernière, les deux équipes voulaient néanmoins s’offrir un succès de prestige dans ce derby. Ce sont les Dragons qui y sont parvenus grâce à deux buts de Da Silva et de Perreira lors d’une rencontre pauvre en occasions et peu emballante. En effet, les deux gardiens étaient au chômage technique jusqu’au premier but de la partie. Cela s’animait quelque peu par la suite avec notamment un essai de Ntalu côté montois, et trois tentatives côté symphorinois, dont un but annulé pour hors-jeu d’Ulens. Et bien entendu, le coup de massue signé Perreira qui était en verve après avoir prolongé son contrat pour la saison prochaine. “Mon équipe n’a pas presté au même niveau que ces dernières semaines, ce qui est normal vu qu’on s’est très peu entraîné cette semaine. On a surtout festoyé, avouait Dante Brogno qui était malgré tout ravi. Après plusieurs jours de festivités, c’était compliqué de se remettre dans le bain. Malgré tout, les joueurs ont fait le travail en réussissant un résultat positif ce dont je suis satisfait. ”