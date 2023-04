Fumigènes, dégradations, échauffourées, procès verbal: Incidents avec des supporters à Patro Eisden - Francs Borains

La presse flamande évoque en effet des fumigènes, des dégradations (des toilettes arrachées), des insultes et menaces envers un tenancier de stand. Des supporters ont été blessés et après avoir été mis en observation quelques minutes, ils ont pu retourner voir le match. Trois procès verbaux ont été dressés envers des supporters boussutois. La police a dû intervenir.

Les supporters limbourgeois, précise HNB, ont aussi craqués de feux de bengale et fumigènes et ont été autorisés à envahir le terrain après le match. Si des échauffourées ont éclaté, nos confrères indiquent que le calme est vite revenu et les supporters rapidement partis.

A lire chez nos confrères avec leur photo

À lire aussi