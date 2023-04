Laurent Demol : “Donner notre vie pour que Tertre reste en D3”

”C’est vrai, je leur avais dit que tout allait peut-être se jouer lors de la dernière journée et que l’équipe qui parviendrait à se sauver le ferait pour un seul point d’écart au bout des 30 matchs. On y est et on doit absolument gagner. Il faut donner notre vie pour rester en D3.”

Les positions en bas de classement laissaient penser à Laurent Demol que le dénouement n’interviendrait pas avant la dernière journée. “Depuis plusieurs semaines, pas mal d’équipes sont concernées par cette lutte pour le maintien et désormais, hormis le Léo et Gosselies qui sont malheureusement condamnés, on voit que c’est toujours le cas. Mais je le répète, nous avons l’obligation de gagner.”

Pas mal de mouvements ont déjà été actés dans les deux sens à l’USGTH. De nombreux joueurs du noyau actuel ne seront plus là. Dès lors, comment motiver tout le monde ?

”Vous savez, à ce stade de la compétition, vous pouvez encore parler de tactique et de technique, bien entendu, mais ce que nous avons fait avec le staff, c’est insister sur l’approche mentale. Nous avons conscientisé les joueurs pour qu’ils continuent à représenter le club jusqu’au bout, même s’ils partent. Ils ont la chance de jouer en D3. C’est un devoir de tout donner, pour eux comme pour nous.”

Ce match sera d’autant plus spécial pour Laurent Demol qu’il a choisi de stopper son riche parcours footballistique. Une décision mûrement réfléchie.

”J’ai débuté le foot à 5 ans. J’en ai 51. Voilà donc 46 années passées sur les terrains, ce qui nécessite de nombreux sacrifices. Il y a déjà un moment que je me posais cette question de tourner la page au bon moment. Après en avoir parlé à mes proches, j’ai estimé que c’était le bon moment afin de profiter de la vie et d’avoir une plus grande souplesse après le travail par exemple. Il ne faut pas oublier que les entraînements et la compétition se déroulent selon un calendrier assez strict et ciblé. J’avais envie de sortir en quelque sorte de cette planification. Après 46 ans, oui, je crois que c’est le moment de souffler.”

