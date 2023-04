Le RFB déroule contre Boom

Après un coup d’envoi donné par Chemcedine El Araichi (ancien joueur), les Verts se ruaient vers le but adverse, et se procuraient deux belles possibilités avant d’ouvrir le score par l’inévitable Chevalier, suite à une nouvelle passe décisive de Lavie. Ils doublaient la mise rapidement grâce à une tête de Boulenger sur un service de Chevalier. Même si l’intensité baissait quelque peu, il y avait encore quelques situations intéressantes, et juste avant la pause, Bliek prolongeait un centre de Mpati dans son propre but.