Face à Rupel Boom qui sera condamné à la relégation en cas de non succès, ils n’ont plus le droit à l’erreur et doivent une fière revanche à leurs supporters. Mais aussi envers eux-mêmes, surtout par rapport au match aller d’il y a quelques semaines, où ils ont été accrochés alors qu’ils menaient par trois buts d’écart. Absent à Eisden pour un tendon d’Achille douloureux, Clément Tainmont a repris la course et sera dans le groupe, tandis que Fuakala est suspendu (3 jaunes).

Plus de peur que de mal pour le deuxième gardien des Verts, Dario Audin qui est sorti sur civière avec la réserve, pour qui on craignait une fracture (Côtes) synonyme de fin de saison, il sera bien présent ce samedi.