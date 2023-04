Arnauld Mercier après le carton des Francs Borains contre Rupel Boom : “La réaction d’orgueil que j’attendais”

Après le couac à Eisden, Arnauld Mercier avait décidé de remanier sa défense en repassant à quatre derrière, mais aussi en effectuant plusieurs changements dans son effectif. Ainsi, Fuakala (suspendu), Deschryver, Mohamed et Chaabi cédaient leur place à Donnez, Grisez, Arib et Laurent.

”J’étais extrêmement déçu de l’attitude des joueurs et de la manière dont on a pris des buts la semaine passée au Patro. J’étais vexé et mécontent, je pense qu’ils s’en sont rendu compte pendant la semaine. J’ai voulu voir autre chose, car la folie c’est de ne pas changer les choses et d’espérer toujours le même résultat. Donc, j’ai changé les choses, aussi parce que tout le monde doit se sentir concerné d’autant que nous avons beaucoup de joueurs menacés d’une suspension”, commentait Arnauld Mercier.

Trois nouveaux buts pour Teddy Chevalier. ©Patty

Le coach était ravi de la prestation des siens. “On a eu la réaction d’orgueil que j’attendais. On a su empiler les buts face à une équipe qui jouait sa survie. Il nous reste trois matchs, on doit aller chercher les victoires à chaque fois afin de ne pas devoir sortir les calculettes et regarder ce que font nos poursuivants.”

Grâce à ce succès probant, reléguant Boom en D2, le RFB a repris sa marche en avant, permettant de garder sa troisième place avant un match à l’Antwerp B vendredi soir à Lier.