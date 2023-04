L'USGTH fait la culbute en P1

La mise en route était très laborieuse et on ne sentait pas vraiment de détermination dans le jeu local. Les occasions étaient, et cela dans les deux camps, bien rares. Il suffisait d’une tête bien placée de l’inévitable Ulens pour semer un peu plus le doute chez les Tertrois. Fébrilité défensive, passes peu précises, longs ballons tout semblait manquer aux pensionnaires de Saint Lo qui voyaient le temps filer sans que la révolte ne s’installe.

Cela allait un peu mieux après la pause et le ballon se disputait plus souvent dans le camp visiteur mais maladresse et malchance s’additionnaient et rien n’était inscrit. A la 87e on se disait la messe définitivement dite lorsque De Amicis n’avait d’autre choix que de sécher Ulens en zone fatidique mais l’envoi de Goditiabois fracassait la transversale.

Tertre poussait (enfin) et en était récompensé à l’entame des arrêts de jeu. Le président Drogo avait beau haranguer de la tribune ses ouailles rien n’y faisait elles faisaient la culbute en P1.

"Mes pensées vont à Jean Fassin, un pilier depuis toujours du club et blessé aujourd’hui et à notre coach. Ce n’est de toute façon pas aujourd’hui que nous avons failli. Un petit point sur 30 matchs c’est peu et beaucoup à la fois et ma déception est forcément immense", analysait Thibaut De Amicis, le gardien -capitaine tertrois.