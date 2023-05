Et le déplacement fut fructueux dans une compétition qui comptait 15 pays représentés et plus de 426 compétiteurs en kata et en kumité. En Allemagne, les troupes de Patrick Joly ont décroché six médailles le samedi, lors de la compétition alors qu’ils avaient pris part à un stage le vendredi.

En U14, Lallemand a pris l’argent avec une cotation 20,7 et 19,7 alors que Cravotta a décroché le bronze avec 21 et 20. En U18, Joly, qui découvrait cette catégorie, est rentré avec l’or.

”Il a donné le meilleur de lui même sur un tatami très dur en cotation et avec le kata Niseishi et Wash prend l’or”, décrit Patrick Joly.

Noémie Joly est repartie elle avec deux médailles en séniors dames. En kata, elle a pris l’argent (il n’a manqué que 3 dixièmes) et en combat, elle a aussi terminé 2e. Patrick Joly a lui conquis l’or en kata master, ce qui fait son 8e podium cette année. “Notre école des jeunes qui va fêter ses 15 ans montre que le travail paie”, salue le boss.