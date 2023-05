"Nous étions déçus d’avoir perdu face à Molenbaix qui du coup nous prenait la deuxième place et avait donc la certitude de recevoir, mais au final, nous jouerons tout de même à domicile", explique Fabio Cammisuli.

Pour Flénu, ce sera donc la réception du PAC. "C’est une belle équipe, mais de toute façon, à ce stade, que ce soit le PAC, Péruwelz ou Molenbaix, on sait qu’il n’y a rien de facile, surtout que ça se passe sur un seul match. On a encore plus envie de jouer ce genre de rencontre."

Les Flénusiens entendent jouer leur carte à fond, d’autant qu’aucun message du comité n’est venu les perturber. "C’est vrai. Il n’y a pas d’obligation de monter, mais nous n’avons reçu aucun frein non plus, assure Fabio. En tant que joueur, on a envie de gagner tous les matchs et ce sera le cas pour ce tour final. On va jouer comme pour toutes les autres rencontres, c’est-à-dire pour l’emporter."

La saison de Flénu n’aura pas étonné Fabio outre mesure. Il avait confiance en la solidité du groupe. "Le premier objectif était de se rassurer au plus vite et nous l’avons fait. Ces dernières semaines, notre but était d’aller décrocher cette deuxième place. On s’est fait avoir à ce niveau par Molenbaix, mais pour le reste, non, je ne suis pas étonné de nos performances. Déjà en P2, nous avions une équipe qui tenait vraiment la route et je nous voyais jouer autre chose que le maintien en P1. Nous avons réalisé quelques nuls en début de saison mais ensuite, avec l’arrivée de Philippe et de Mario, on a pris une autre dimension. Je savais que nous avions les armes pour figurer dans le top 5."

"A Jemappes avec des anciens de Flénu"

Ce tour final sera d’autant plus spécial pour Fabio Cammisuli qu’il quittera le club cet été pour prendre la direction de Jemappes. "Nous sommes plusieurs à aller là-bas. Il y a Lorenzo Muratore, Cédric Arena et également Florian Saussez. J’ai reçu d’autres propositions mais j’ai déjà deux amis qui jouent à Jemappes et l’idée de se retrouver à plusieurs anciens de Flénu m’a plu. Je pense qu’il y aura une bonne ambiance. En attendant, je me suis engagé avec Flénu pour toute la saison et je serai à 200% jusqu’à la fin pour gagner ce tour final."