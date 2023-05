Faux pas interdit pour les Francs Borains à l’Antwerp B (+ INFOS NOYAU)

De retour dans la sélection après avoir purgé sa peine, Fuakala complète un noyau presque au complet, Lauwrensens n’étant pas repris et Sousa s’étant occasionné une entorse à une cheville.

”Il faudra aborder le match avec le même sérieux que la semaine passée, du début à la fin. Rester concentré sur nous-mêmes et ne surtout pas les snober. Cette équipe occupe actuellement la place de barragiste et fera tout pour s’en extirper, on se souvient du match aller où elle nous avait posé quelques problèmes. Il reste trois rencontres que nous devons remporter”, commentait le T2, Sébastien Rousseau.