Le Symphorinois est prêt pour le tour final : “Une chance de jouer à la maison”

Mais le staff n’est pas le seul dossier sur lequel la direction planche depuis quelques semaines. Les annonces d’arrivées ou de prolongations ont d’ailleurs rythmé les derniers jours l’actualité de Saint-Sym.

Pourtant, le club ne sait pas encore dans quelle série il évoluera la saison prochaine.

”Tous les joueurs concernés connaissent la situation et ils savent qu’on peut éventuellement jouer en D2ACFF la saison prochaine”, souffle le président Olivier Lamblin. “Et ce sera aux mêmes conditions. Si on monte, ça ne devrait pas être plus difficile car on a quand même déjà un stade et on fera avec l’équipe qu’on a, c’est-à-dire 20 joueurs et des gardiens et on donnera peut-être la possibilité aux P2 de jouer un rôle.”

Il y a déjà pas mal de reconductions (Goditiabois, Erculisse, Ulens, Citron, Drouven, Mabille…) “et on a fait de belles arrivées avec Simon Wantiez, Debole, Smars, Ait Oudhia…”, continue le président. “Mais on voulait aussi des jeunes. Pas mal ont 20-22 ans. On veut aussi commencer à travailler sur le moyen termes.”

Pour ce dimanche, l’avantage sera de jouer à domicile face à un adversaire qui aura plus de 160 km dans les jambes. “C’est vraiment de la chance, ça fait des déplacements en moins si on continue. Il n’y a que la finale qu’on jouera à l’extérieur si on va aussi loin.”