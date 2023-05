Le RFB est à 180 minutes de la D1B

Au retour des vestiaires, les Verts pliaient la rencontre en l'espace de sept minutes, grâce à deux buts de Lavie qui s'offrait un triplé, et au 27e but de Chevalier. "On a marqué rapidement, et on est resté dangereux sans réussir à se mettre à l'abri. À la pause, j'ai demandé d'effectuer un gros pressing dès l'entame de la seconde période, ce qui nous a permis de récupérer la balle assez haut et d'empiler les buts en peu de temps. Il n'y a pas eu photo sur la maîtrise du jeu sur un terrain difficile. Il n'y a pas de bobos ni de suspension, on gère parfaitement cette fin de saison. Tous les voyants sont au vert, mais tant que mathématiquement ce n'est pas acquis, il faut rester vigilant et concentré comme on l'a fait ces dernières semaines", réagissait Arnauld Mercier.

Suite à cette victoire, le RFB n’est plus qu’à 180 minutes de la D1B, qui reçoit la lanterne rouge la semaine prochaine (Mandel), et met un peu plus de pression sur la RAAL qui devra absolument s’imposer à Boom ce dimanche pour continuer à y croire.