Fin de saison pour le Symphorinois battu par La Calamine : “Le score de 0-3 est forcé” (VIDEO)

Hommage notamment au coach Terence Jaumain qui quitte le Symphorinois. ©Ferriol

Face à une équipe de La Calamine, qu’on attendait déforcée vu le voyage programmé par plusieurs joueurs mais qui s’est finalement rendu à Mons avec quasiment une équipe type, bien organisée et qui jouait sans complexe, le Symphorinois a en effet fait le forcing en deuxième période où ils ont multiplié les occasions (plus d’une quinzaine) franches mais sans réussir à en concrétiser une. “Soit, c’était le gardien, soit, c’était le poteau ou hors cadre. Ce qui nous a manqué, comme finalement tout ce deuxième tour, c’est la présence d’un attaquant. On a joué ce 2e tour sans. C’est un gros bâton dans nos roues. En première période, ils ont été plus mobiles que nous, ils avaient 2-3 m d’avance. C’est ce qui nous a fait mal.”

Pourtant, vu les nombreux chapitres qui se referment, l’envie était bien présente de terminer en beauté mais le premier but a évidemment orienté la rencontre et en face, l’équipe s’est montrée compacte et les joueurs se jetaient sur chaque frappe ou tir. “On avait en effet à cœur de réaliser un gros match que ce soit le dernier ou pas. On voulait le faire ensemble”, continue le capitaine qui sera toujours chiconnier la saison prochaine. “Félicitations à La Calamine. Un promu et ils sont au tour final. On a affiché la même mentalité mais ils sont passés au-dessus.”