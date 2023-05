”Les garçons ont respecté les consignes à la lettre et de bout en bout”, savoure l’entraîneur-adjoint Mario Salaris. “Cela s’est joué sur des détails en première période où nous avons été décisifs dans nos moments forts. Nous plantons ce troisième but qui leur coupe les jambes et après tout est beaucoup plus facile. Nous pouvons continuer à rêver, c’est extraordinaire ce que nous vivons.”