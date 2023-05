Ce dimanche soir, c’est l’arrivée de Manola Galofaro que les Dragonnes ont annoncé. Après des passages à Charleroi (Super League) et Anderlecht (D1), celle qui a commencé le foot aux Francs Borains revient dans le Hainaut et s’est engagée à Mons où on se réjouit de son arrivée.