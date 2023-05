Terence Jaumain a refermé le chapitre Symphorinois : “Avec joie, satisfaction et émotions”

Hommage notamment au coach Terence Jaumain qui quitte le Symphorinois. ©Ferriol

”C’était émouvant mais aussi inattendu”, sourit Terence Jaumain qui a vu sa famille monter sur le terrain avec une bâche et des cadeaux. “Évidemment, on espère toujours qu’il y aura quelque chose mais je n’avais rien vu venir. Chapeau à tous pour cette attention avec ces cadeaux et cette bâche.”

Une banderole, remplie de souvenirs, qu’il ne savait pas encore où accrocher chez lui. “C’est encore en pourparlers avec ma compagne”, rigole le coach de 39 ans. “J’avais pensé au bureau où je prépare mes matchs, les entraînements. Elle est grande mais en passant devant, c’est finalement de beaux souvenirs à se remémorer.”

Une saison historique

La déception liée à l’élimination a vite fait place au sentiment du devoir accompli même s’il espérait davantage de réussite contre La Calamine dimanche. “En foot, il ne faut pas rester sur une déception. Il faut pouvoir avancer”, continue cet employé administratif dans une école. “Je vais aussi profiter des prochains jours pour prendre un peu de vacances.”

Avant de prendre le départ et de refermer son casier, Terence Jaumain a tenu à se souvenir de cette saison fantastique au Tondreau : une tranche et une troisième place finale.

”Un classement final qui aurait pu être meilleur si on n’avait pas perdu notre seul attaquant, Tyron Crame (NdlR : parti à Namur en D2ACFF), à la trêve hivernale, souffle-t-il. On a joué sans vrai attaquant le deuxième tour, c’est beaucoup. Chapeau à Baptiste Ulens qui a, avec ses qualités, pallié ce départ mais on voit que sur la longueur, c’est difficile de tenir. Avec un vrai attaquant, je suis persuadé qu’on aurait pu embêter Mons un peu plus longtemps même si les Dragons sont méritoirement champions. Et puis, il y a aussi eu les dernières semaines compliquées en coulisses avec les différentes décisions prises : changement de staff, des joueurs pas conservés, l’affaire Strobbe (NdLR : qui avait prolongé dans un premier temps mais qui a finalement décidé de rejoindre Tournai, ce qui a fait qu’il n’a pas terminé la saison). Mais on avait décidé de rester soudés et de faire le job jusqu’au bout tous ensemble. Cette belle saison historique est vraiment le résultat de tout un ensemble. Je pars avec satisfaction et des moments de joie.”

guillement "Je ne pars pas fâché même si je pense que leur décision était précipitée."

Malheureusement pour lui, cette première saison – il avait succédé à Sébastien Wouters – à ce niveau est déjà la dernière au Rapid. La faute à un règlement ACFF concernant le diplôme UEFA A requis pour les coachs à ce niveau. Lui n’a, pour l’instant, que l’UEFA B et n’a pas encore démarré le cursus supérieur. La direction a donc préféré prévenir en amenant Jérome Terwagne.

Son avenir

“Évidemment, j’ai pris un coup sur la tête car les résultats sont là et on ne s’attend pas à un changement de staff dans ces cas-là mais j’ai préféré rester discret. Le club a peut-être pris peur par rapport à cette sortie médiatique de la Fédération concernant le diplôme et les éventuelles amendes s’il n’y avait pas d’entraîneur disposant de la bonne licence. Pourtant, je n’ai pas encore eu la version officielle et définitive de ce règlement pour la saison prochaine. La direction a dû prendre une décision mais elle a peut-être été précipitée. Toutefois, je ne pars pas fâché de là. Peut-être triste et déçu. C’est dur de quitter un club où on a connu autant de bons moments avec de belles rencontres. Le Rapid m’a fait confiance avec l’équipe B en P3 avec qui j’ai été champion et j’ai vraiment noué des liens étroits avec Mathieu Urbain ou Pascal Buntinx. Je préfère partir en ne retenant que le positif et pas cette demi-saison un peu plus difficile. ”

Désormais sur le marché, Terence Jaumain espère rapidement retrouver un poste. “Pour mon avenir, c’est pour l’instant en négociations mais évidemment, le but est de ne pas rester trop longtemps sur la touche. Il est important de rester connecté à ce milieu et dans ce circuit et puis, cela reste une passion. Cela fait quand même 10 ans que j’entraîne. Ensuite, être lié à un projet pourrait me permettre d’entamer ce cursus UEFA A. ”