Abeline Kapuczinski, un maillot jaune bientôt dans le grand bain

”C’était assez difficile d’enchaîner trois semis en un mois, indique l’athlète de l’OBJ, qui avait gagné aussi celui des Hauts-Pays. Malgré cette accumulation, je suis restée constante. Il faut dire que le semi de l’Ourse, hormis peut-être entre le 8e et le 10e, ne comporte pas de grosse difficulté. J’étais venue pour courir en 1h35 et c’est le temps que j’ai réalisé. Je suis très contente de mon chrono. Je serai bien sûr au départ du dernier semi du challenge à Mons en octobre.”

En attendant, cap sur le triathlon pour la trentenaire. Un fameux challenge pour Abeline car il y a trois mois encore, elle ne savait pas vraiment nager. “Toute petite, j’ai eu des cours de natation mais dans le cadre scolaire, c’était limité car la piscine que nous fréquentions était fermée. Disons que je savais faire la grenouille mais pas beaucoup plus.”

Abeline a de la suite dans les idées. Elle avait toujours dit qu’elle serait un jour au départ d’un triathlon. “J’étais par exemple incapable de nager le crawl et j’avais peur de la profondeur. Fin 2022, j’ai pris des cours pour adultes et j’ai aussi eu un coaching personnalisé avec la triathlète montoise Françoise Théate. En avril, j’ai effectué un aquathlon, que j’ai terminé. Ce prochain week-end, je serai au départ du Triathlon Vert découverte à Charleroi avec 400 mètres à nager en piscine. Ensuite, je me suis inscrite pour le triathlon promo de Couvin en juin et à celui de Chièvres en septembre. Là, ce sera en eau libre et sur 500 mètres. Si tout se passe bien, j’envisage de m’affilier à un club de triathlon et de m’aligner sur des distances olympiques. Je dois surtout travailler ma vitesse.”