Le Montois Dalyan Lamblin disputera la Youth League la saison prochaine

”Je me suis blessé au début des playoffs, je n’ai raté que quelques matches”, explique-t-il. “J’ai joué au total une quinzaine de matchs avec cette équipe. Au coup de sifflet final ce week-end, c’était l’explosion de joie. C’est une récompense pour le travail de toute l’équipe et du staff.”

Avec neuf clean-sheets à son compteur, Lamblin peut se targuer d’avoir aussi la meilleure défense du championnat. “Défensivement, on a effectivement été très solide. On a beaucoup travaillé aussi collectivement et la tactique avec le coach.”

Arrivé cette saison à La Gantoise après trois saisons au Standard, celui qui a aussi connu Mouscron pendant trois ans a finalement fait le bon choix dans sa jeune carrière.

guillement "La Youth League, ce sera une expérience incroyable."

”Au Standard, il y avait trop de jeunes gardiens devant moi. C’était bouché. À Gand, il y a plus d’opportunités et c’est ce qu’il s’est passé. Ce n’était qu’un choix sportif, j’étais bien à Liège. Au niveau du jeu, c’est meilleur à Gand. Au Standard, c’est tu balances et tu cours. À Gand, c’est construit. C’est beau à voir en fait. Quand j’ai quitté Mouscron pour le Standard, c’était plus pour franchir une étape”, se souvient celui qui a débuté à Saint-Symphorien là où son père est actuellement le président.

Alors qu’il s’entraîne avec la N1 et qu’il côtoie les pros, Dalyan découvrira la Youth League la saison prochaine. Une expérience qu’il est impatient de vivre. Il pourrait même rencontrer des grosses cylindrées européennes.

”Je crois que c’est la seule saison que je pourrai vivre ça. Les voyages, les semaines ensemble à l’étranger, ça ne peut être que génial. Quelle expérience de vie. Sportivement, ça ne peut être que bénéfique. Les jeunes de Genk ont joué les 8es de finale dans le stade de l’Atletico devant 20 000 personnes. À 18 ans, c’est quand même incroyable.”

À 17 ans, il termine actuellement ses humanités via le Jury Central et ne se met pas trop de pression pour son avenir. “Je suis réaliste, je ne suis pas un rêveur. Je me donne jusqu’à mes 20 ans pour percer en équipe première A”, avoue le fan de Ter Stegen qui espère encore prend quelques centimètres. “Pour atteindre un tel niveau, il faut encore beaucoup travailler et de la patience.”