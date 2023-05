Les deux entités ont pris cette décision suite “à un club démobilisé, plus aussi bien structuré suite au départ de l’ancien président”, peut-on y lire. “Ils ont même oublié d’inscrire la course au calendrier du Challenge Défi 13.”

Au Spiridon, après le coup sur la tête, on espère faire entendre raison et on pense même à organiser une autre course le 30 décembre. “Avec un autre lieu et un autre départ.”

En attendant, c’est au club de Saint-Ghislain, les Amis Joggeurs, que l’organisation a été confiée. Elle se tiendra le 29 décembre et elle s’appellera désormais l’Happy Jogg’Run.