Adrien Saussez fait appel à la mobilisation autour des Francs Borains : “J’appelle les supporters à venir en masse pour nous encourager”

En effet, le RFB compte toujours un petit point d’avance sur son concurrent : la RAAL. Si les hommes d’Arnauld Mercier l’emportent ce samedi soir contre la lanterne rouge et que La Louvière est battue face au FC Liège, ils seront assurés de terminer à la troisième place et donc d’accéder à la D1B (à condition d’avoir la licence en deuxième instance).

guillement "Une semaine comme une autre même si on ressent une certaine excitation."

Un scénario plausible même si à Vedette, on ne s’en préoccupe pas. “On reste concentré sur nous-mêmes. On part du principe qu’il reste deux matchs à gagner, sans regarder ce qu’il se passe ailleurs. Bien évidemment, au coup de sifflet final, on s’empressera de connaître le résultat en provenance du Tivoli, même si je me doute qu’on nous tiendra informés pendant la rencontre si cela se passe bien. On a réalisé une semaine d’entraînements comme les autres, même si on ressent une certaine excitation. On se sent très bien, surtout vu les récents résultats. En tout cas, on a hâte d’y être, et de connaître le dénouement. Bien sûr, on espère un bon résultat de Liège pour fêter la montée dans notre stade comme il se doit, car la saison a été éprouvante mentalement”, déclarait Adrien Saussez.

Pour cela, il faudra aborder la rencontre avec la même détermination que les deux dernières. “Il ne faut surtout pas sous-estimer Mandel qui n’a plus rien à jouer. Ce sont les équipes les plus dangereuses, car elles sont totalement libérées, et les joueurs veulent se mette en évidence. Il ne faut pas oublier que lors du match aller, nous avions perdu deux points dans les dernières minutes. D’ailleurs, Liège en a fait les frais il y a quelques semaines en concédant le nul. Chaque match, on se rapproche un peu plus de l’objectif, à nous de rester sur notre vague de victoires. Pour cela, j’appelle les supporters à venir en masse nous encourager, pour vivre tous ensemble quelque chose d’exceptionnel pour la région et le club. J’ai déjà vécu une montée dans ma carrière avec Mons. J’espère revivre ça avec le RFB, et regoûter au monde professionnel”, avouait le gardien des Verts, qui fait une saison fabuleuse et qui a encore un an de contrat.

À noter, que le coup d’envoi est à 20h, et non 19 h 30, tous les matchs devant débuter en même temps lors des deux dernières journées.

Le noyau : Arib, Audin, Boulenger, Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Diallo, Donnez, Dubois, Fuakala, Grisez, Itrak, M. Laurent, Lauwrensens, Lavie, Mohamed, Mpati, Saussez, Sousa, Tainmont, Vannoye.