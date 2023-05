Arnauld Mercier aux anges après la troisième place des Francs Borains en Nationale 1 : “Très heureux pour l’entourage du club et sa région”

”Cette troisième place nous revient légitimement. On a gagné nos deux confrontations avec nos poursuivants et notre match retour contre Liège. J’avais martelé aux joueurs qu’on monterait, et que ça se jouerait à la dernière journée, il s’avère que j’ai menti. Mais tant mieux, les étoiles se sont bien alignées”, déclarait Arnauld Mercier aux anges.

Après un premier tour mitigé, au terme duquel ils comptaient dix points de retard, les Verts ont réalisé une remontada incroyable.

”Le groupe a été extraordinaire, car ça n’a pas toujours été facile cette saison. On a su se remotiver et retrouver des ressources. On a quand même péché défensivement, car on a pris 46 buts, mais on savait que c’était notre faiblesse. Je félicite tous les joueurs sans exception. Tout le monde a été important. Je suis heureux pour les joueurs, le club, les dirigeants qui ont cru en nous, mais aussi pour la région. On a fait un recrutement judicieux, même Vannoye et Routier qui ont peu ou pas joué. Ce sont des gamins qui étaient présents à l’entraînement, et qui ont joué un rôle de sparring partner pour hausser le niveau de l’entraînement. Le groupe a bien vécu tout au long de la saison. C’est pour ça qu’on a fait ce parcours incroyable. Le boulot que les joueurs ont accompli sur le terrain est extraordinaire. On n’a pas toujours cru en nous, on a eu des moments de doute, une saison c’est comme ça. Mais, j’étais certain d’y arriver”, poursuivait le coach.

Son avenir ? Il l’évoque avec nous : “J’avais une mission de faire monter l’équipe en trois ans. L’objectif a été atteint en une saison. Les dirigeants veulent mettre quelque chose en place. En attendant, on va pouvoir savourer dans les semaines qui arrivent avant de parler d’avenir.”