Georges-Louis Bouchez, un président des Francs Borains heureux : “L’un des plus beaux jours de ma vie”

Une délivrance, un bonheur pour le Montois qui n’a pu retenir ses larmes au moment de commenter cette victoire et cette montée, qui reste pour l’instant théorique (même si la direction est confiante).

À lire aussi

guillement "On a bien rigolé de moi depuis que mon arrivée. Maintenant, c'est moi qui m'amuse."

Une réponse aux critiques

”C’est incroyable, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie”, s’enthousiasme-t-il. “On a chié toute la saison. Tous les jours, il fallait aller chercher des moyens pour faire avancer le club, pour trouver des solutions. On ne nous a rien laissé. On ne nous a pas fait de cadeaux mais, malgré le coup de mou en décembre, on n’a rien lâché. Je pense qu’on n’a pas toujours été respectés dans le chef de certains mais on a montré qu’on était là. C’est une tension terrible qui se relâche. C’est un signal pour tout le Borinage. Ça veut dire que quand on travaille sur ses qualités, on y arrive. Car on a un budget moindre que les autres, on a moins de facilités mais on a pu le faire car on a fait ça de manière intelligente. Je pense aux dizaines de bénévoles, de supporters. Surtout ceux qui étaient là l’année passée car, ne l’oublions pas, on a failli être relégués et là aujourd’hui, on monte en D1B. C’est juste malade. C’est pour ça qu’on aime le foot. Et je suis heureux de voir leur bonheur. Mais finalement, on peut être fier pour cette région. Il y a un club wallon de plus chez les pros et un Hennuyer aussi.”

À lire aussi

Vu la lutte avec la RAAL, un club hennuyer aurait de toute façon rejoint Liège à l’échelon supérieur. La RAAL, le meilleur ennemi du RFB. Finalement, la délivrance se mêle à la fierté d’avoir réussi là où peu les voyaient atteindre cet objectif.

”On est des laborieux nous. On n’a pas les mêmes moyens, les mêmes subsides, pas la même structure que certains. Tout ça, on le sait. On nous l’a envoyé en pleine gueule (sic) mais on s’en fout finalement car nous, on a réussi et les autres ne sont pas là. Beaucoup ont rigolé quand je suis arrivé à la tête du club mais maintenant, c’est moi qui m’amuse.”

Le président Georges-Louis Bouchez avec une partie du staff. ©Patty

Une saison tendue

Si le RFB a finalement émergé au prix d’une belle remontada, ça n’a pas toujours été simple.

”Le 0-5 contre Maasmechelen ici a été un de moments les plus difficiles. Je suis descendu dans le vestiaire et je crois que je n’avais jamais autant gueulé de ma vie. Mais finalement, on ne s’est pas énervé et on a repris notre marche vers l’avant. Et puis le groupe est extraordinaire. Malgré des résultats parfois pas top, il n’y a jamais eu de tensions. C’est aussi mon message, il ne faut jamais abandonner et on a fait confiance. Une équipe qui gagne ses sept premiers matchs ne perd pas son talent deux mois plus tard. Ça démontre qu’il faut garder son sang-froid.”

Arrivé à la tête du club il y a trois ans, le président avait fixé comme objectif d’arriver en D1B avant 2025. “Finalement, on l’a fait maintenant. Pour une fois qu’un homme politique tient ses promesses”, rigole-t-il.