Le match contre Tessenderlo a déclenché une nouvelle dynamique. Menés, les Verts qui sortaient d’un résultat décevant contre les jeunes zèbres, sont parvenus à retourner la situation grâce à une mentalité extraordinaire qui a leur a permis de réitérer cela à plusieurs reprises, comme face à Dessel, Tirlemont ou encore Heist (menés par deux fois) et OHL B. Sans oublier l’égalisation à la dernière minute à Knokke, même s’ils ont connu l’effet inverse avec des pertes de points à Boom et à Visé où ils menaient 1-4 et 1-3 et qui se sont terminés par un partage.