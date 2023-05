Les Francs Borains sont passés par plusieurs sentiments ce samedi pour assurer le Top 3 en Nationale 1 et la D1B: “Un jour historique pour le club”

Succession d'émotions

Le stade Vedette est alors passé par toutes les émotions ce samedi. D’abord, l’impatience. Celle qui a fait venir les supporters assez tôt au stade pour lancer le match sous un soleil de printemps.

Ensuite le bonheur. Chevalier et Lavie avaient alors comblé les milliers de spectateurs à la pause.

Le doute a suivi. Sous une averse bien belge en début de 2e période, Mandel réussissait à réduire le score.

La joie est par la suite revenue. Corenthyn Lavie confirmait avec son 2e but son statut d’homme en forme.

Le sentiment du devoir accompli se ressentait au coup de sifflet final.

L’attente a alors pris le pas une demi-heure car le match RAAL-Liège, dont le résultat influait sur le verdict final, a été retardé suite à une panne d'éclairage en première mi-temps.

La délivrance n’est finalement arrivée que vers 22h25 quand le résultat de RAAL-Liège (0-3) était crié sur la pelouse par le président.

La fierté d'avoir atteint l'objectif a finalement terminé cette avalanche d'émotions. Ils ont tous pu exulter et commencer les festivités, déjà entamées pendant l'attente. Après des minutes de stress, d’attente en chansons avec les supporters et de recherche du résultat à La Louvière, tout le stade a pu alors laisser exploser sa joie.

Mégan Laurent a maitrisé le milieu de terrain de Mandel, déjà condamnée à la D2VV. ©Patty

Chaabi: le porte-bonheur

”C’est vrai que cette attente aurait pu gâcher ce moment mais dès la pause, on était au courant de la situation”, explique Adrien Saussez, le gardien qui a malheureusement vu l’un de ses dégagements contré sur le but de Mandel, lequel a remis un peu de suspense dans ce match. “Au final, le dénouement est bon pour nous. On était confiant par rapport à Liège. Mais d’abord, on devait commencer par faire le boulot et on l’a fait. J'espère qu'on pourra vraiment célébrer ça quand la licence nous sera attribuée."

Corenthyn Lavie a inscrit un doublé pour les Francs Borains, un but dans chaque mi-temps. ©Patty

Sans trop de souci en première période, le RFB a finalement bien fait le job. Car les joueurs d’Arnauld Mercier ont pris le match en mains d’entrée de jeu et le but de Lavie sur un contre rondement mené avait alors orienté l’issue des débats. Chevalier et, encore, Lavie, avec leurs buts, assuraient le score au marquoir.

”On s’est un peu fait peur avec le 2-1 mais ça n’a pas duré longtemps, on a vite repris le contrôle. Face à une équipe qui n’avait plus rien à perdre, ce n’était pas simple mais on l’avait abordé comme n’importe quel match”, se souvient un Hedy Chaabi porte-bonheur d’un club avec qui il a déjà connu plusieurs montées. “C’est vrai que moi aux Francs Borains, c’est une année, une montée, une année, une montée”, rigole le numéro 10. “Je suis surtout heureux pour ce club, cette région. J’espère que tout le monde est vraiment content. C’est historique pour le club ! Vous savez, quand on est joueur, c’est tellement bien de pouvoir jouer pour aller chercher un objectif en fin de saison. Et on l’a fait. C’est le bonheur.”

guillement "J'espère qu'on aura la licence pour vraiment fêter ça."

Ce bonheur, ils ont surtout été le chercher dans ce deuxième tour plus que réussi. Car avant la courte trêve hivernale, on ne les voyait pas à pareille fête.

“En décembre, au vu du classement, c’est clair que ça s'annonçait compliqué”, se souvenait un Clément Deschryver tout heureux de cette victoire et de cette troisième place. “Mais on a finalement pris match après match, en grappillant le plus de points possibles. Depuis janvier, c’est assez bon. On a un bon groupe qui vit bien ensemble. Il y a du talent dans cette équipe. On a toujours cru en nos capacités. Le groupe est vraiment extraordinaire, on voit qu’il est inarrêtable. Et à un moment, la chance a tourné. Quand on regarde, on est invaincus face à l’Olympic et la RAAL et on a aussi gagné contre Liège ici à la maison. Ce n’est pas rien.”

Malgré la pluie et le but de Mandel, les Francs Borains ont réussi à se reprendre. ©Patty

Le groupe d’Arnauld Mercier a surtout pu compter sur des gars d’expérience qui ont assuré et assumé leur statut. Comme ce samedi. Taimont, Lavie ou Chevalier ont été les hommes de ces derniers mois. Pourtant, ils préfèrent mettre en avant le collectif.

”On a connu des hauts et des bas, c’était une saison difficile, comme dans la vie, mais on a su rester soudés”, confie Teddy Chevalier dont on comprenait dans ses propos le mélange entre bonheur et soulagement. “Des éléments nous ont rejoints au deuxième tour et ça a fait du bien. On voulait la 3e place, on l’a obtenue. On peut être fiers de nous car on atteint l’objectif avec un groupe composé d’un savant mélange entre jeunes et expérimentés. Et c’est vrai qu’on a réalisé une énorme remontada.”