Adrien Saussez

Adrien Saussez impérial. ©ULP

Dans la foulée de la saison dernière, le gardien borain a réalisé un fantastique championnat. Adrien a été important en multipliant les prouesses dans des moments clés, lorsque son équipe était en baisse de régime. Et ce n’est pas ses deux erreurs, à chaque fois contre le Patro Eisden, qui y changeront.

Mateo Itrak

Mateo Itrak, l'homme de l'ombre. ©ULP

Tous les champions du monde avaient un grand numéro 6, comme Didier Deschamps en 98 avec la France. Mateo fait partie de ceux-là (toutes proportions gardées). Travailleur de l’ombre, il a récupéré un nombre incalculable de ballons au milieu de terrain pour en faire souvent un bon usage. Son but à la RAAL a été décisif pour le Top 3.

Teddy Chevalier

Teddy Chevalier, le buteur. ©Patty

Tantôt surnommé le fou du village, tantôt le magicien, Teddy est de ces races d’attaquants dont on ne se lasse pas de regarder jouer. Sa hargne, son jusqu’au-boutisme et sa combativité ont été un exemple pour tous, tout au long de la saison. À bientôt trente-six ans, ses 28 buts et ses 27 passes décisives en sont la preuve. Chapeau bas !

Corenthyn Lavie

Corenthyn Lavie, l'homme du 2e tour. ©Patty

Arrivé fin août, Corenthyn a manqué la préparation avec le groupe et n’était pas prêt physiquement. Il a donc réalisé un premier tour mi-figue mi-raisin. Lors du second tour, il a formé un duo explosif avec Chevalier, et ne s’est plus arrêté de marquer de faire marquer pour un total de 16 buts et 15 assists.

Clément Tainmont

Tainmont, l'élément déclencheur. ©Patty

N’étant pas prêt moralement, il avait refusé l’offre du club lors de la préparation de la saison, avant de revenir lors du mercato hivernal. Clément a apporté son calme, sa sérénité et ses qualités. Il fait l’unanimité, et est aux yeux de tous, l’élément déclencheur de cette métamorphose de l’équipe lors du second tour.