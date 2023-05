Les Francs Borains en Challenger Pro League : et maintenant ?

À lire aussi

1. Le club aura-t-il la licence ?

Recalé en première instance pour la licence pro (il manquait une garantie bancaire), le RFB passe ce mercredi 17 mai en 2e session. “Je ne veux pas trop m’avancer car il faut respecter les instances mais on a rempli tout ce qu’on nous a demandé. Maintenant, ce sont des échanges de conclusions, des débats. Ce week-end, je ne suis pas en train de me dire qu’il manque quelque chose. Je suis confiant vu le travail de tout le monde.”

2. Quel a été le déclic ?

La saison des Francs Borains n’a pas été un long fleuve tranquille. Pourtant, le début tonitruant laissait augurer une saison sans piège mais le coup de mou d’automne et au début de l’hiver aurait pu faire trembler le stade Vedette. “Une série de questions ont été posées en décembre mais on a préféré ne pas céder à la panique, garder notre sang-froid et maintenir notre confiance. On ne s’est pas énervé et les recrues hivernales (Tainmont surtout) ont apporté quelque chose. La victoire à la RAAL a fait basculer le classement.”

3. En D1B, avec quelles ambitions ?

De retour à ce niveau, neuf ans après l’avoir quitté, le RFB se prépare. “On ne veut pas faire l’ascenseur. On veut pérenniser le club et par la suite, ambitionner davantage. Certains cadres avaient déjà un contrat de deux ans mais il est clair que la montée en CPL nous permet de garder certains joueurs qu’on n’aurait pas pu conserver en N1.”

4. En Challenger Pro League seuls ?

Avec une structure modeste en coulisses, le RFB sait qu’il va devoir évoluer. L’idée d’un soutien extérieur est bien présente. “Pour la D1B, le budget est 5-6 fois plus élevé mais les droits TV sont 10 fois plus grands. Clairement, c’est un autre business model pour monter. On doit s’étoffer en coulisses. Pour avoir quelque chose de solide à moyens termes, il faut ouvrir le capital. De multiples contacts avec plusieurs profils (belges ou étrangers) existent mais rien ne peut être annoncé. Il n’y a aucun tabou. Ça prouve que le club est intéressant. La seule volonté : que le club se stabilise.”

5. Dans quel stade ?

On avait annoncé qu’en cas de montée, le RFB jouerait à Mouscron. Il n’en est rien. “Il est là comme back up au cas où. On entamera bien la saison à Vedette. Pour l’éclairage, on a déjà l’entreprise, le devis et le plan financier. Le terrain est un peu trop long, on doit retracer une ligne blanche, c’est tout.”