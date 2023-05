La triangulaire du tour final P2 débute jeudi avec Jumet-Jemappes: "Jemappes ne s’est jamais caché", confie Hincelin

Jemappes sera en lice à Jumet pour commencer cette compétition. A ce stade, il ne faut plus trop réfléchir. Après avoir éliminé Enghien puis Obigies, Sébastien Hincelin et ses équipiers ne veulent certainement pas en rester là.

"Depuis le début de la saison, nous ne nous sommes jamais cachés. Les ambitions étaient claires, confie Sébastien. Il y a maintenant deux finales à gagner pour monter."

guillement "On a su relever la tête."

Les joueurs de l’USC Jemappes ont malgré tout dû digérer la perte du titre à l’issue d’un championnat qui s’est finalement joué à peu de choses. "C’est vrai que l’ambition était d’être champion et ça a été serré jusqu’au bout entre Neufvilles, Naast et nous. On a assisté à un gros championnat, avec du suspense. Forcément, quand tu vises le titre et que tu échoues de peu, c’est décevant. On a dû encaisser le coup et ça n’a pas été facile mais heureusement, on a su relever la tête tout de suite pour aborder le tour final dans un bon état d’esprit", assure Sébastien Hincelin.

Ce dernier sait qu’en face, les deux adversaires afficheront eux aussi une réelle motivation pour monter. "Jumet, on connaît bien entendu moins, mais on a pris nos renseignements. On sait que cette équipe peut être déroutante et qu’elle nous attend au tournant chez elle. Naast, on connaît bien pour avoir affronté cette formation en championnat et ce ne sera pas facile du tout. Ce sera à chaque fois un combat durant 90 minutes ou plus. Des finales comme ça, on ne les joue pas, on les gagne."

Quoi qu’il se passe, Sébastien Hincelin s’est inscrit dans le projet jemappien. Le club a déjà lancé les grandes manœuvres en vue de la prochaine saison. "J’ai resigné à Jemappes. Je sais que le club restera ambitieux et qu’il veut toujours aller plus haut. Si nous restons en P2, ce sera avec un groupe fort et la volonté d’aller chercher le titre. Mais nous avons ici une chance de monter en P1 tout de suite. A nous de la saisir."

La dernière journée de cette triangulaire, le 28 mai, prévoit un Jemappes-Naast qui pourrait s’avérer décisif. En attendant, il faudra bien négocier le déplacement à Jumet.