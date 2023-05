Cette saison, il a joué en Nationale 1 avec Charleroi U23, un groupe dans lequel il évoluait depuis deux saisons. Il avait aussi fait la préparation avec Still avant de finalement rester avec son équipe.

Son arrivée dans l’effectif de Dante Brogno lui permettra de découvrir un vestiaire d’adultes et d’évoluer dans un groupe qui voudra jouer les premiers rôles.

Son petit frère Luca, 18 ans, actif chez les jeunes Dragons, devrait faire le pas vers la P2. Samedi, Léandro sera adversaire de son père, Sébastien, T2 des Francs Borains.

A Mons, on continue à construire l'effectif pour la saison prochaine et le nom de Louka Franco revient de plus en plus. Meilleur pote de Thomas Vanhecke (qui a déjà signé), il pourrait être un nouveau Loup à faire la route vers le Tondreau. D'autres joueurs de la RAAL sont également dans le viseur.

Selon sudinfo, Reciputi de Verlaine serait aussi sur les tablettes.