"J’ai reçu ces derniers mois pas mal d’offres et j’avais parlé à plusieurs reprises avec Tertre. Tout semblait indiquer que j’allais retourner là-bas, mais pour différentes raisons, ça ne s’était pas fait et j’avais donc décidé de rester à Péruwelz. Sauf qu’avec la descente de l’USGTH en P1, les dirigeants de Tertre m’ont rappelé pour me demander d’aider le club à retrouver les séries nationales tout de suite, explique Tidjani, auteur de 26 buts avec Péruwelz. Ce défi-là me tentait vraiment puisque je sais que Chemcedine El Araïchi et Gianni Palermo sont en train de construire un noyau pour aller chercher le titre en P1. En plus, je connais les trois-quarts des joueurs, moi qui ai passé six saisons à Tertre. J’ai donc donné mon accord. Plusieurs joueurs qui étaient à Beloeil cette saison vont aussi revenir et notre capitaine à Tertre, Jérémy Jean-Philippe, qui était avec moi à Péruwelz, retourne également à l’USGTH."

"Tertre doit évoluer en D3."

Tidjani Heddadji avoue s’être senti mal à l’aise par rapport au staff et aux dirigeants de Péruwelz. "C’est vrai que j’avais donné ma parole et que ce n’est pas dans mes habitudes de faire demi-tour. Je me suis excusé à plusieurs reprises auprès de Péruwelz et je remercie le club pour ce qu’il m’a apporté tout au long de cette saison. En retour, je pense aussi avoir fourni ma part du travail au profit de Péruwelz en livrant une grosse saison avec mes 26 buts. Désormais, j’espère en inscrire une vingtaine avec Tertre la saison prochaine pour aider le club à remonter en D3. L’USGTH, avec son potentiel et ses installations, doit évoluer en D3. Je vais me retrouver au sein d’un effectif où il y aura des compétiteurs à 100% pour atteindre l’objectif du club."