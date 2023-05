Charleroi B – Francs Borains : un match particulier pour Sébastien et Leandro Rousseau, adversaires pour la première fois : “On se chambre à la maison”

Une première officielle

”Ce sera particulier”, sourit Sébastien. “On les avait rencontrés en amical l’été dernier et, ce sont mes collègues sur le banc des Francs Borains qui m’ont raconté ça, à chaque fois que Leandro avait le ballon, j’avais tendance à faire des commentaires sur ce qu’il devait faire avec le ballon (rires). Je ne m’en rendais pas compte. Chassez le naturel du papa, il revient au galop.”

Sébastien Rousseau, T2 des Francs Borains. ©Patty

Ce match, s’il ne se jouera pas pour du beurre, il n’y a plus aucun enjeu pour les deux équipes puisque les Francs Borains sont assurés de monter alors que Charleroi a assuré son maintien. “Mais on veut gagner, rien que pour offrir à notre Teddy, le titre de meilleur buteur. Ce sera bon enfant et on se chambrera après le match comme on le fait souvent”, sourit le papa.

Dans la famille, le ballon rond est toujours au centre des discussions et la particularité de cet affrontement est rapidement arrivée. “Ce sera en plus la première fois en officiel car au match aller, j’étais blessé”, se souvient Leandro. “A la maison, on se chambre effectivement. Déjà avant la saison, on se demandait qui allait finir plus haut que l’autre. Après quand on voit l’écart actuel, je ne peux plus faire trop le malin mais j’espère pouvoir gagner contre lui samedi. Avec deux buts de Leandro Rousseau. Samedi, j’ai envie d’un côté qu’il me coache comme mon papa mais je veux surtout qu’il reste concentré sur son équipe. Et puis, il serait capable de me filer de mauvaises indications (rires).”

À lire aussi

Une famille au service du ballon rond

À Cuesmes, au domicile familial, le foot occupe une place importante. Avec Sébastien, le patriarche, entraineur, la maman cuistot à Charleroi et quatre enfants dont le ballon rond occupe une grande partie de la journée. Les jumeaux de 22 ans jouent en provinciale. Nunzio est gardien, Maoro est attaquant comme le fut Sébastien et comme le sont Leandro et Luca, le benjamin de 18 ans qui intégrera la P2 de Mons. Autant dire de belles parties de foot dans le jardin.

guillement "Trois mots qui comptent : travail, humilité, respect.”

”On a tellement joué avec le goal qu’il s’est usé”, rigole Leandro. “On se faisait de belles parties de 2 contre 2. Et lors des soirées foot, il y a toujours de la bonne ambiance à la maison. Avant chaque saison, on se lance aussi des petits défis et on se demande lequel des attaquants terminera meilleur buteur. Bon, cette saison, ce ne sera pas moi. Le petit, il a bien empilé les buts. Du côté de Nunzio, lui, c’est le nombre de clean-sheets qui est important.”

Pour le papa, entraineur, le dilemme est là : entre sa fonction de papa et sa passion de coach. “J’ai de la chance d’avoir des garçons qui jouent au foot avec trois n°9 comme je l’avais été mais ils ont chacun leurs qualités, leur potentiel et ils s’épanouissent. Ils prennent du plaisir. Pour moi, ce n’est pas facile de suivre tout le monde. Pour Leandro, souvent cette saison, à la mi-temps des Francs Borains, j’allais voir discrètement le résultat”, rigole Sébastien. “On essaie d’assumer notre rôle de parents et on se suit mutuellement. Ça met clairement de l’ambiance lors des repas de famille.”

Leandro Rousseau et Sébastien Rousseau: père et fils seront adversaires samedi lors de Charleroi B - Francs Borains. ©Dumont

Des bourlingueurs

À 19 ans, Leandro Rousseau est dans ce groupe U23 (U21 la saison dernière) de Charleroi depuis deux ans. S’il a fait la préparation avec Still, il n’a malheureusement pas pu continuer avec les pros dans un club où il est revenu il y a quatre saisons. Le parcours du Montois est en tout cas bien chargé : des débuts aux Francs Borains, deux saisons et demie au Standard, quatre ans à Mons avant la faillite, un an à Charleroi en U13, une période à Tubize où devenait coach son papa, un retour dans l’ombre du Mambourg il y a quatre ans. “Mais ce n’est pas mal non plus pour un footballeur d’aller se chercher de nouveaux objectifs”, souffle Leandro, diplômé en marketing. “Bouger, ça fait partie du métier.”

Sébastien a lui aussi un parcours bien fourni en tant que coach. Ancien attaquant, il a commencé sa reconversion très tôt, à 17 ans aux Francs Borains en combinant avec sa carrière de joueur. Une fibre d’entraineur qui l’a vu revenir à Vedette il y a un an et demi. “Toutes les expériences qu’il a eues sont évidemment enrichissantes”, dit le papa qui, avec la famille, a dû faire pas mal de route lors 30 mois au Standard du fiston. “Mais la stabilité, c’est bien aussi pour s’épanouir. Ces nombreux changements n’ont pas eu d’impact sur son évolution, sa progression a été constante.”

guillement "Papa serait capable de me filer de mauvaises infos."

Le coach essaie en tout cas de conseiller ses rejetons. “A la maison, il y a trois mots qui comptent : travail, humilité, respect”, lance Seb. “J’ai toujours essayé de les aider, j’ai peut-être parfois été dur mais ça a toujours été dans leur intérêt. Ils savent qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers pour pouvoir aller le plus haut possible. Je prends l’exemple de Chevalier ou Tainmont. Quand je vois leur âge et leurs performances, il n’y a pas de secret. Ces joueurs ont une hygiène de vie remarquable, ils travaillent énormément. De la P4 à la D1, le mot d’ordre, c’est le travail pour être performant. Il faut s’investir, mouiller le maillot et être généreux. Je les conseille mais je ne veux pas les forcer non plus. Ils doivent pouvoir conserver une certaine liberté.”

À lire aussi

La saison prochaine

Attaquant, Leandro Rousseau ne fait pas partie du classement des buteurs de N1 cette saison, une blessure et un repositionnement au milieu l’ayant éloigné de la zone de conclusion. Pour son dernier match sous le maillot des Zèbres (il rejoindra le RAEC Mons), il espère pouvoir débloquer son compteur et pour ça, s’inspirer d’un Chevalier en face.

Leandro Rousseau, Zébrion cette saison. ©DR

”C’est impressionnant ce qu’il fait, c’est incroyable. Malgré ce que les gens puissent dire, ce n’est pas facile : il va les chercher et il est au bon endroit, il est bien placé. À notre époque, l’âge ne compte plus, c’est le travail qui importe. Il n’est pas là pour rien. Je n’ai pas envie de devenir le futur Chevalier, je veux faire ma carrière et exister par mes prestations. Mais c’est clair que j’envie ses statistiques. J’aurai tellement envie d’échanger nos cartes de visite de cette saison”, rigole Léandro qui rejoindra un autre trentenaire Goleador au Tondreau. “David Cardon pourra m’apprendre à être plus performant, comment mieux me placer devant le goal, être plus serein. Ce sera de la bonne concurrence. Et puis, si mon petit frère cartonne en P2, peut-être qu’il deviendra aussi un de mes concurrents au fil de la saison en D2ACFF. En tout cas, je lui souhaite !”

Le Montois n’est pas déçu de sortir d’un club de D1A. “Évidemment, j’aurai préféré avoir un contrat pro à Charleroi et aller titiller l’équipe première mais ce n’est pas grave, peut-être que ça viendra un jour. À Mons, le projet m’intéresse, ils ont de bonnes infrastructures et ils essaient de redevenir comme avant. Et puis, je vais découvrir un vestiaire d’adultes. C’est aussi une expérience importante.”