”Énorme expérience”, “Calme et sérénité”, “Son intelligence de jeu” : Clément Tainmont a métamorphosé les Francs Borains (+ INFOS NOYAU RFB)

Pourtant, les Borains étaient à dix points de cette troisième place tant convoitée avant la trêve des confiseurs, avant d’effectuer une remontée extraordinaire pour atteindre leur objectif, et ce, grâce à un mercato judicieux, dont Clément Tainmont fait partie.

En effet, le milieu a complètement métamorphosé le groupe dès son arrivée. Ses collègues au sein du noyau d’Arnauld Mercier le confirment d’ailleurs.

En fin de contrat

”Il apporte énormément par rapport à son expérience. J’ai un très bon feeling avec lui, il parle beaucoup avec les jeunes et donne de nombreux conseils. À chacun de ses matchs, il apporte beaucoup de calme et de sérénité dans l’équipe. Son absence s’est d’ailleurs ressentie lors de notre défaite à Eisden. Chapeau à lui, car c’est en grosse partie grâce à lui, si on a atteint nos objectifs”, clamait le défenseur, Clément Deschryver.

guillement "Clément a apporté la touche qui nous manquait."

Déjà équipiers la saison dernière à Mouscron, Teddy Chevalier connaît encore mieux que les autres l’importance de Tainmont dans un noyau. “Depuis la reprise des entraînements en juillet, j’avais conseillé de prendre Clément dans le groupe. Ayant joué avec lui à l’Excel, je savais qu’il allait nous apporter beaucoup. Je sais quel genre de joueur il est, et je connais sa mentalité ainsi que l’impact qu’il peut mettre dans une équipe. Il a démontré qu’il était très important pour l’équipe. Je sais qu’il est en fin de contrat, j’espère que la direction fera le nécessaire pour qu’il reste avec nous la saison prochaine, car on en aura grandement besoin. Il a accompli un énorme boulot et a apporté cette petite chose qui nous manquait lors du premier tour”, soulignait l’attaquant.

De son côté, Arnauld Mercier se ravissait de l’avoir récupéré en janvier : “Clément a apporté la touche qui nous manquait. Sa sérénité, son intelligence et son expérience dans le cœur du jeu, il a amené du ciment dans notre dynamique de jeu.”

Et la suite ?

Le principal intéressé était évidemment heureux de tous ces commentaires, mais aussi de l’objectif atteint.

”Ça fait très plaisir de recevoir des éloges de mes équipiers et du coach. Cette histoire est un peu étrange, car je suis venu, parti, puis revenu à un moment où l’équipe était dans le creux. Avec mon vécu, j’ai amené un peu plus de calme, de stabilité, et un peu d’ambition. J’ai eu un rôle de grand frère pour pas mal de jeunes joueurs. Sada et Mateo ont apporté énormément aussi dans le milieu. J’étais là plus pour calmer, canaliser, regrouper les joueurs. J’étais peut-être déjà dans mon futur rôle d’entraîneur tout en étant sur le terrain. On s’est tous donnés pour le bien du collectif. C’est un sentiment d’accomplissement aussi bien collectivement qu’à titre personnel. Maintenant que l’objectif est atteint, on va pouvoir savourer”, avouait Clément Tainmont qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait : “J’arrive à un âge où il ne faut pas se projeter. Mon premier souhait est de rester. Après, s’il y a des opportunités sur autre chose, par exemple endosser un rôle différent, on verra. Mon projet et mon objectif sont d’entraîner, je me forme depuis une bonne année pour ça. J’en ai vraiment envie, je suis tout proche de franchir la barrière, maintenant c’est une question d’opportunité. Si celle-ci me demande de jouer je poursuivrai avec plaisir, si elle me demande de rentrer dans un staff, je franchirai le cap.”

Offrir à Chevalier le titre de meilleur buteur

Pour leur dernière rencontre de la saison, les Verts auront à cœur de terminer en beauté et d’offrir le titre de meilleur buteur à leur attaquant Teddy Chevalier (28 buts), à égalité avec Perbet (FC Liège), tandis que Bertaccini (Tessenderlo) en compte 25. En cas de succès, même si c’est anecdotique, ils seraient officiellement la meilleure équipe du second tour. Le coup d’envoi à la Neuville contre le Sporting B, est avancé à 15h00, l’éclairage n’étant plus conforme, suite à un incendie qui s’est déclaré dans un boîtier électrique en plein match le week-end passé conduisant à l’arrêt de celui-ci.